大陸製造之都 掀外資撤離潮

德國老牌的德亨電機（品牌Hanning）在深圳製造業大本營龍崗區設廠生產20年後，宣布1月底將打包走人，遷廠到印度。這是繼去年底美商精密製造史丹利百得、日商電子廠村田製作所關廠解散後，又一家龍頭外資撤離製造之都深圳。

德亨電機深圳廠發布通知，透露關廠原因是由於大陸貿易政策和供應商多方原因，導致成本增長，因此產品線將從深圳工廠全部打包，搬遷至印度工廠。而深圳廠房近千名工人將會就地遣散。

有80年歷史、總部設在德國的德亨電機，是家電、工業自動化領域的電機製造巨頭，客戶遍布全球，僅在歐洲、中國、印度設四家分公司。

2011年落腳深圳設立獨資製造廠，主要生產BLDC變頻電機和驅動泵產品。

德亨電機聲明為了節省成本而遷廠，員工認為，儘管大陸勞工工資並不高，但印度更便宜。

證券時報報導，外資從深圳撤廠背後真正的原因，恐怕是成本比較優勢的消失才是重要的因素。

在德亨電機宣布一月底關廠之前，日本知名電子配件製造商村田制作所則在2020年12月關閉深圳子公司升龍科技。

令人遺憾的是，升龍科技在深圳待了15年，是深圳崛起40年的半個見證者。2019年營收人民幣996億元，淨利潤達人民幣131億元。每年能淨賺人民幣上百億元，依舊擋不住營運壓力而關廠。

升龍科技關停的一個月前，美商史丹利百得精密製造（深圳）2020年10月26日就宣布全面停工，提前解散生產線。 深圳廠是史丹利百得在華設立的全資子公司，也在設廠生產11年後宣布熄燈。

更早之前，精密光學廠奧林巴斯（深圳）於2018年關廠，此外還包括飛利浦、三星電子、愛普生、霍尼韋爾等，也從深圳拔根撤離。

據啟信寶統計，從2015年開始，深圳制造業年度註冊企業數量逐年下降，從2015年有3.4萬家，到2020年共註冊了1萬696家。換算目前深圳製造業註冊家數僅約五年前的三分之一。

市場人士感嘆，十年前製造大省廣東在東莞推出騰籠換鳥策略，當前的深圳其實也步入製造業逐漸轉型升級的過程。

近年來深圳廠房租金持續上漲，推高製造業相關成本。除了高房價，疊加人力成本大幅提高，再加上製造業加速轉型升級，擠壓企業利潤，不少外資企業因此加速撤離深圳。