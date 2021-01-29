區塊鏈測評標準 湖南實施

湖南省市場監督管理局28日透露，其發布的中國大陸首批區塊鏈安全技術測評地方標準在湖南正式實施，包括「區塊鏈共識安全技術測評標準」、「區塊鏈合約安全技術測評標準」等6項，將有助於增強區塊鏈自身抵禦破解的能力，強化區塊鏈技術底層安全體系。

中新社報導，這6項標準適用於測評機構對區塊鏈加密安全、網絡安全、共識安全、合約安全、數據安全以及應用安全進行測評，也可以供區塊鏈技術開發者參考使用，為區塊鏈技術的匿名性、不可偽造性保駕護航，避免可能導致的交易欺詐等。

目前，區塊鏈技術已在湖南政務、工業、版權等多領域應用。其中，基於區塊鏈數字加密技術的「數據資源共享平台」，為政府部門間提供數據安全共享服務；「數字檔案館」、「鏈證健康」、「智慧停車」等項目，為湖南新型智慧城市建設提供解決方案；自主可控的「天河鏈控」工業互聯網安全雲平台，為中電互聯等湖南企業提供工業大數據服務，實現降本增效。

大陸國家技術標準創新基地（長株潭）區塊鏈標準創新中心，已獲批建設。湖南省市場監管局局長向曙光表示，湖南將結合人工智能、5G、雲計算等推動區塊鏈技術創新突破，實現在政務、工業、金融、軍工、電子商務等領域廣泛應用。