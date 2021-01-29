西門子能源深圳創新中心 揭牌

西門子能源深圳創新中心28日在深圳揭牌，將設立智慧能源創新實驗室、先進燃機創新實驗室、綠色氫能創新實驗室等三大創新實驗室。西門子能源同時與深圳能源簽署合作框架協議。

中新社報導，西門子能源深圳創新中心三大實驗室將負責全球先進技術引進、本地消化吸收；本地核心技術研發，形成本地知識產權；技術產業化、產品化；試驗示範項目試點實施等，還將設立合作孵化、展示交流兩個職能性中心。

此前，在2019年12月18日深圳全球招商大會期間，西門子與深圳市政府簽署了「西門子能源深圳創新中心合作備忘錄」，西門子與深圳能源簽署「全面戰略合作夥伴協議」。

西門子是全球知名的設備和技術供應商，擁有先進的數位化、自動化技術和豐富的國際市場拓展經驗；深圳能源是一家成立於深圳的能源企業，擁有豐富的電力項目建設運營管理經驗。

此後，西門子能源深圳創新中心將開展智慧能源、先進燃機及氫能等方向的研究，而深圳能源則成立能源技術研究院，承接與西門子能源的技術合作，同時積極為研究成果尋找應用場景。

西門子深耕中國大陸市場多年，並將深圳作為重要的戰略城市之一。此次西門子來深圳打造創新中心，並推動國際先進能源技術的加速落地，將與深圳本地企業一道加速相關技術吸收，推進創新持續發展。