海峽組合開民宿 王佳淩投身鄉村振興

「我們這『一畝三分地』，一分種菜、一分種花、一分種果，剩下一畝種友善。」說起自己打理的「兩個媽媽」民宿，來自台北的王佳淩滿心歡喜。

中新社報導，「兩個媽媽」民宿坐落於福建省福州市永泰縣葛嶺鎮的溪楊村，周圍植有數百棵青梅樹。民宿二樓視野開闊，身為民宿主理人的王佳淩最喜歡在這裡，看「溪梅晴照生香，冷蕊數枝爭發」。

永泰是有名的「梅李之鄉」，種有青梅5萬餘畝、李樹23.5萬畝。眼下，青梅正進入花期，溪楊村漫山遍野梅花盛開香雪海。

去年秋天，王佳淩一家到福州女子官水琴經營的溪楊村民宿，聊到合拍處，王佳淩和官水琴決定聯手經營這家民宿，取名為「兩個媽媽」。

「兩家人一起夯牆開渠、刷壁撿瓦，種了幾畦菜，築了一汪清池。」在官水琴眼裡，王佳淩竟然會像對待好友一樣，送萍水相逢的客人到路口，目送車子開遠，「很友善，又有禮」。在王佳淩看來，官水琴曾半夜三更送中風的鄰居出山急救，也是有種義勇。

王佳淩坦言，作為外來者，「兩個媽媽」融入永泰鄉村需要些時間。她們秉持友善鄉鄰理念，幫助村民賣特產、幫村裡的留守兒童輔導功課，「一路來，看得到村民對我們釋放友好」。

永泰縣圖書館支持「兩個媽媽」民宿，送來600餘册圖書。村裡的孩子們成了民宿圖書點的常客，新冠肺炎疫情期間，這一處書香浸潤，孩子們很開心。「我很懷念有書的氛圍。」王佳淩說，「我喜歡台北誠品，永泰山野間這個小小的圖書點，又格外值得珍惜。」

王佳淩曾任台灣小熊媽媽股份有限公司的高管。如今，她加入台灣鄉建學者吳正龍團隊，在福州晉安、閩清、連江和寧德等地以社區營造方式投身於鄉村振興。