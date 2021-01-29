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90後女台青 貴州開啟甜蜜事業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
29歲的黃婉菁6年前與老公王舟在日本學習甜品製作時相識，2019年7月，黃婉菁和王舟在貴州興義市開了一家甜品工作室。圖為黃婉菁在製作甜品。（中新社）
29歲的黃婉菁6年前與老公王舟在日本學習甜品製作時相識，2019年7月，黃婉菁和王舟在貴州興義市開了一家甜品工作室。圖為黃婉菁在製作甜品。（中新社）

剛過去的2020年，對於「90後」台青黃婉菁來說意義重大，不僅在貴州與心愛的人領了結婚證，還完成了自己的夢想—開甜品店。

中新社報導，靈動可愛是黃婉菁給人的第一印象。從小就喜歡烘焙的黃婉菁出生在台灣彰化，大學畢業後進入餐廳學習甜品製作，後去日本留學時與來自貴州興義的王舟相識並相戀。

2019年，黃婉菁和王舟從日本甜點學校畢業，兩人準備攜手創業開一家甜品工作室。「台灣甜品市場基本上已達到飽和，父母也很支持我來大陸創業。」黃婉菁說，生活就像一道道甜品，不品嘗怎麼知道哪道更適合自己。

同年7月，黃婉菁與王舟的第一家甜品工作室在興義開業，因銷售經驗不足等原因，3個月後關閉。經過半年多時間調整後，2020年7月，黃婉菁與王舟的「最初」甜品工作室重新開業，還是主營「台灣味道」，但銷售方式從線下變成了線上與線下相結合。

「重新開業後的第一個月，線上就銷售了700多單。」王舟說，目前甜品工作室每個月銷售額3萬多元人民幣，口味在當地越來越受好評。

「最初」甜品工作室店內除了各種口味的手工麵包和蛋糕外，還有手工麻薯蛋黃酥、杏仁瓦片、紐結蛋白餅等伴手禮。

每隔三個月，黃婉菁和王舟就會研發新甜品，除台灣風味，他們還結合興義本地食材，如糯米、蜂蜜、玫瑰等，推出了重芝士白玉卷、玫瑰歐包、芋泥麻薯歐包。

平時除了喜歡烘焙，黃婉菁還是一個「吃貨達人」。在貴州生活近2年，從來不吃辣的黃婉菁喜歡上了辣椒，並嘗遍了當地各種小吃，酸筍牛肉、雞肉湯圓、糯米飯都是她的最愛。

2020年夏天，黃婉菁與王舟領取了結婚證，為他們的愛情長跑畫上圓滿句號，「不後悔在興義安家，因為喜歡的人和喜歡做的事都在這裡。」黃婉菁說，甜品工作室獲得了黔西南台青創業實踐示範點，未來希望能做成品牌連鎖店，讓更多人吃到「台灣味道」的甜品。

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