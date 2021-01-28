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陸商務部：大陸成俄國農產品與肉類第一大出口市場

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
俄羅斯總統普亭（左）與大陸國家主席習近平（右）。圖／取自美聯社
俄羅斯總統普亭（左）與大陸國家主席習近平（右）。圖／取自美聯社

中俄關係良好，反映在雙方經貿交流方面。大陸商務部發言人高峰今表示，去年中俄農產品貿易額55.5億美元，創歷史新高。其中，陸方進口40.9億美元，增長13.7%，中國大陸躍升為俄國農產品和肉類第一大出口市場。 

據陸媒澎湃新聞報導，高峰今表示，依據陸方統計，去年中俄雙邊貿易額1077.7億美元，同比微降2.9%，但連續三年突破千億美元大關。中國大陸連續11年穩居俄國第一大交易夥伴國地位，俄羅斯是中國大陸第十大交易夥伴。

高峰指出，去年下半年，雙邊貿易逐步回暖，中國大陸對俄出口「由負轉正」並連續6個月正增長，下半年月均增幅超過7%。油、氣、鐵礦石等大宗商品自俄國進口數量大幅增長。

他接著稱，大陸電子產品對俄出口快速增長，筆記型電腦、平板電腦出口分別增長39%和29%，中國大陸品牌智慧手機躍居俄國市場銷量榜首。 　

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