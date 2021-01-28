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印度永久禁59款大陸App 陸稱反對歧視、要求印方澄清

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
印度將於6月永久禁止59款大陸App，大陸商務部28日表示，中方已經要求印方相關部門就此予以澄清。（圖／取自新浪網）
印度將於6月永久禁止59款大陸App，大陸商務部28日表示，中方已經要求印方相關部門就此予以澄清。（圖／取自新浪網）

針對印度宣布將於6月永久禁止59款大陸App，包括TikTok、百度、wechat和UC瀏覽器等，大陸商務部新聞發言人高峰28日表示，中方已經要求印方相關部門就此予以澄清。

中新網報導，高峰在新聞發布會上指出，中方反對任何針對中國大陸企業的歧視性限制措施。中國大陸政府一貫要求中國大陸企業在海外經營過程中遵守國際規則、合法合規經營、尊重當地的公序良俗。中印經貿合作發展的局面來之不易，符合兩國人民的共同利益。

高峰說，希望印方與中方相向而行，為包括中國大陸企業在內的各國市場主體在印度投資經營提供開放、公平、非歧視的營商環境，使中印雙邊經貿合作早日重回正軌。

路透報導，兩名消息人士26日表示，印度在完成審查相關公司對合規、隱私等問題的回應後，決定保持對TikTok和其他58款大陸應用程式的禁令。

印度 TikTok

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