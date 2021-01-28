路透：大陸今年可能不設GDP增長目標

消息人士指出，中國大陸今年可能不會設立國內生產總值（GDP）增長目標，因擔心設立了目標可能會讓各省增加債務。若是如此，這將是連續第二年大陸不設GDP增長目標。

據路透社引述政策消息人士表示，決策官員可能再度暗示以就業及其他指標作為隱性目標。

受疫情衝擊影響，中國大陸去年沒有設經濟增長目標，是18年以來首次。不過，許多分析師認為，去年大陸政府仍保留了一個GDP增長3%左右的隱性目標。

中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會委員馬駿近日主張，大陸應永久性取消GDP增長目標，改為將穩就業與控制通膨作為主要的宏觀政策目標。

他認為，若繼續設立增速目標，可能會加大地方穩定性債券的金融風險，出現地方虛報經濟增長速度的問題。