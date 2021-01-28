陸富豪可投資資產2025年將增加至逾501兆元

瑞銀最新報告預期，到2025年大陸高資產淨值人士（high-net-worth-individuals）可投資資產將達到人民幣116兆元（約新台幣501兆元），這將為大陸的私人銀行市場帶來龐大商機。最樂觀的預測，2025年大陸私人銀行業的收入池將達人民幣4,800億元，相較2019年的690億元，年複合增長率達38%。

至於最悲觀的預測為，2025年大陸私人銀行業的收入池為人民幣1,780億元，年複合增長率也達到17%。

所謂「高資產淨值人士」即富豪，通常被定義為持有價值超過100萬美元的金融資產。

路透報導，瑞銀這份報告指出，大陸高淨值人士數量從2010年約50萬人，上升至2019年約220萬人；可投資資產估計將由2019年的人民幣47兆元上升近1.5倍至116兆元。

報告還指出，除高淨值資產增加，大陸監管變化將促進資產配置的潛在結構變化，也增加市場對私人銀行更高級金融產品及服務的需求。

根據瑞銀對大陸300名高淨值人士的調查顯示，大陸的高淨值人士有一定的風險追求，對短期損失有較高的容忍度，並對金融科技的替代持開放態度。

不過，報告強調，目前大陸私人銀行服務仍供不應求，在最樂觀的情況下，私人銀行的滲透率（即由私人銀行管理的資產規模占高淨值人士可投資資產的比例），可由2019年的31%提升至2025年50%。

瑞銀認為，在激烈的市場競爭加劇下，大陸股份制銀行在私人銀行業務方面處於最有利的位置，因相較大型國有銀行，股份制銀行在零售管道上更有優勢，員工薪資福利也更具彈性。

瑞銀指出，招商銀行將可維持在大陸私人銀行行業中的領導地位，平安銀行未來幾年也可能取得大幅增長。但對外資銀行來說，規模及大陸的監管將是最主要的制約。