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手機銷量去年Q4蘋果贏三星奪王座 小米第三華為第五

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
IDC發布2020年第4季全球智慧手機市佔排名。表格／取自驅動之家
IDC發布2020年第4季全球智慧手機市佔排名。表格／取自驅動之家

國際數據公司IDC發布2020年第4季全球智慧手機市佔排名。第四4季拿下全球手機銷量，冠軍的蘋果以9010萬支重回榜首。

三星則下滑至第二位，出貨量7390萬支，增長6.2%，市佔 19.1%。蘋果、三星依然為手機產銷數一數二的巨頭，但三星出現了略微下滑的趨勢。

而中國品牌小米，則以4330萬支的銷量，11.2%的市佔居全球第三，年增32%。值得注意的是，小米連續兩季排名市場第三，並逐漸拉開與下一名的差距。

OPPO以出貨量3380萬台，市佔8.8%位居榜單第四位。

此外，華為由於受到科技制裁晶片斷供，下降42.4%，以3230萬支的銷量，排在榜單第五位，搶下8.4%的全球市佔。

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