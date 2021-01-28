大陸用戶升級需求創紀錄 蘋果大中華區銷售暴增57%

蘋果公司上季營收增至1,114億美元的新高水準，正式跨越單季營收破千億美元的門檻，其中大中華區銷售額213億美元，更暴漲57%；蘋果CEO庫克表示，大陸市場iPhone用戶的換代升級創下歷史最高紀錄。

雖然蘋果在歐洲、美洲等地區的銷售額也出現增長，但與大中華區的表現相比就遜色許多。根據財報，蘋果在美洲地區的增幅為12%，歐洲的增幅為17%。

科創板日報報導，庫克在電話會議上出， iPhone大陸銷量的增長既有來自安卓陣營的用戶，也有現有用戶的升級，但特別是 「大陸的用戶升級創下了史上紀錄。」

蘋果首席財務長馬艾斯德里（Luca Maestri）認為，iPhone在大陸市場的銷量表現非常好，同時iPad和Mac的銷量也很好，大陸正處於疫情「恢復期」。

對於今年春節期間，蘋果在大陸市場的遊戲下載量，庫克預期將會有不錯的表現。

快科技報導指出，庫克還表示，頻果的活躍設備裝機量達到16.5億支，其中目前的iPhone活躍使用量超過10億支，高於上年同期的9億支。在疫情之下，iPhone 12的市場反應仍然熱烈。

馬艾斯德里還透露， iPhone 12 Pro和Pro Max銷售表現相當出色，預計下一季iPhone將處於供需平衡狀態。