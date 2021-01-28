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不受雙邊關係影響 大陸智慧手機印度市占率持續提升

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
印度去年手機出貨量下滑4％，但大陸手機在印度的市佔率則是進一步提升。路透
印度去年手機出貨量下滑4％，但大陸手機在印度的市佔率則是進一步提升。路透

儘管中印關係持續緊張，但根據研究機構Counterpoint的報告，大陸智慧型手機品牌去年在印度的市佔率仍不斷提升。大陸品牌手機去年在印度智慧型手機市場市佔率為75%，高於2019年的71%，並創下至少是2014年以來最高。

路透報導，小米仍然是去年印度市場最暢銷的手機，市佔率高達26%，但略低於前一年的27%。三星則以21%的占比位居第二。

Counterpoint的數據顯示，印度市場市佔排名第三至第五名的手機呠牌，依序為Vivo、Realme和Oppo，全都是大陸品牌。分析師Shilpi Jain在Counterpoint表示：「到年底時，（印度）反華情緒基本消退。」

印度去年智慧型手機出貨量逾1.5億支，較前一年下降4%。但Counterpoint分析師Prachir Singh預期，線上教育等多種新的使用型態，以及內容消費的增加，將刺激印度消費者的手機需求。

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