疫情衝擊 大陸去年財政赤字飆至近27兆元

大陸財政部28日公布2020年全國財政收支情況。2020年，大陸全國一般公共預算收入為人民幣18兆2,895億元，年減3.9%；全國一般公共預算支出24兆5,588億元，增長2.8%。財政赤字達人民幣6兆2,693億元，將近新台幣27兆元。

中國大陸2019年的財政赤字為人民幣4兆8,492億元（約新台幣20.85兆元），去年在新冠肺炎疫情影響下，赤字金額明顯增加。截至去年底，大陸全國政府債務餘額已達人民幣46.55兆元（約新台幣200兆元），負債率為45.8%。

大陸財政部表示，2020年，面對嚴峻複雜的國內外環境，特別是新冠肺炎疫情嚴重衝擊，各級財政部門為貫徹中共中央及國務院決策，推動減稅降費和財政資金直達機制等規模性「助企紓困」政策，導致全國一般公共預算收入下降、支出增加。

不過，大陸財政部稱，去年的公共預算收入情況已經是「好於預期」。首先是受經濟持續穩定恢復，財政收入逐季回升。去年1至4季度，大陸全國一般公共預算收入增幅分別為-14.3%、-7.4%、4.7%、5.5%。其中，疫情最嚴重的2、3月，全國財政收入分別下降21.4%、26.1%，財政收支矛盾十分突出。

但隨著減稅降費和新增財政資金直達機制等規模性助企紓困政策效果逐步顯現，復工復產復市復業有序推進，大陸經濟逐月持續穩定恢復，帶動去年6月以後，大陸全國財政收入當月增幅連續正增長。

大陸財政部表示，2020年面對突如其來的新冠肺炎疫情，財政部會同有關部門共推出7批28項有針對性的減稅降費措施，預計2020年為企業新增減負超過人民幣2.5兆元。

大陸財政部官網公布的新聞稿稱，當前中國經濟呈現穩定恢復增長態勢，但疫情變化和外部環境仍面臨很多不確定因素，一些行業仍在消化疫情帶來的不利影響，經濟穩定恢復的基礎還不牢固。財政部將會進一步完善減稅降費政策，提高政策的精準性和有效性，持續發揮減稅降費政策效應。

對於疫情導致2020年財政收支矛盾較為突出，新聞稿稱，財政部在特殊時期採取特殊舉措，將赤字率從2.8%提高至3.6%以上，新增財政赤字人民幣1兆元。安排地方政府新增專項債券3.75兆元，較前一年增加1.6兆元。同時發行抗疫特別國債1兆元。

大陸財政部強調，截至2020年底，大陸地方政府債務餘額為人民幣25.66兆元，控制在全國人大批准的限額28.81兆元之內。大陸全國政府債務餘額則為人民幣46.55兆元，政府債務餘額與GDP之比（負債率）為45.8%，仍低於國際通行的60%警戒線，風險總體可控。