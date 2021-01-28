籌銀彈應對挑戰 華為將發債募資逾170億元

大陸證券時報旗下新媒體《券商中國》報導，根據華為在大陸全國銀行間市場發布的訊息，華為擬發行3年期規模人民幣40億元（約新台幣172億元）中期票據，利率3.3%~3.9%。這是華為2021年發行的首檔中期票據。

華為表示，預計各項業務未來將保持穩定增長態勢，資金支出也會進一步增加，此次中期票據募資將用於補充公司及下屬子公司營運資金。

《券商中國》指出，華為以往常在海外發債，2019年10月首次在大陸國內發行人民幣30億中期票據，2019年和2020年合計在大陸國內發債達人民幣150億元（約新台幣645億元）。

華為創辦人任正非曾表示，華為需要在最好的情況下發債，因為目前發債成本很低，融資成本不到4%。華為過去主要在西方銀行融資，後因西方融資管道不太暢通，開始嘗試在大陸國內進行融資。

根據華為中期票據募集說明書的內容，截至2020年底，華為註冊資本已增加至人民幣340.5億元，華為投資控股有限公司工會委員會持股99.19%，任正非持股0.81%，無實際控制人。

公告顯示，華為2017至2019年及2020年第1季累計營收分別為人民幣5,984.8億元、7,151.92億元、8,496.46億元及1,806.14億元，營業利潤分別為569.86億元、748.7億元、780.77億元和151.72億元，均呈穩步增長趨勢。

不過，華為表示，由於全球貿易摩擦升級和宏觀政策存在一定不確定性，國際營商環境複雜多變，新冠肺炎疫情全球蔓延，短期內可能帶來經營規模下降、生產銷售成本增加等風險，或對利潤持續增長有一定影響。

但實際上，財報顯示，華為帳上現金流歷來都十分充裕。2017年至2019年末及2020年第1季度末，華為的貨幣資金餘額分別為人民幣1,573億元、1,841億元、2,510億元和2,407億元。

此外，華為的資產負債率也一直維持穩定。