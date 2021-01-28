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馬斯克：特斯拉上海工廠每周生產逾5,000輛Model 3

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
圖為位於上海自貿試驗區臨港新片區的特斯拉上海超級工廠。新華社
圖為位於上海自貿試驗區臨港新片區的特斯拉上海超級工廠。新華社

特斯拉執行長馬斯克當地時間27日在特斯拉第4季財報電話會議上表示，特斯拉在上海的超級工廠，每周能生產超過5,000輛Model 3車款。Model Y也已於去年底開始量產，目前處於滿負荷生產狀態。

據上海《澎湃新聞》報導，馬斯克表示，上海超級工廠Model 3的年產能有能力維持在25萬輛以上。他並透露，特斯拉將發表新款中國區Model S，其中Model S Plaid版正在生產中，預計2月開始交車；新款Model X也正在計畫中，將在新款Model S交付不久後推出

特斯拉中國官網顯示，Model S Plaid續航里程達628公里，最高速度高達每小時320公里，百公里加速時間僅需2.1秒。由於Model S的超強性能，外界多將該款車型媲美為保時捷Taycan。

馬斯克還表示，晶片短缺可能對公司生產造成短期影響，正在盡最大努力度過晶片短缺的難關。

此外，特斯拉發布的上季財報顯示，特斯拉去年第4季營收107.4億美元，略高於分析師之前預期的104億美元，營收年增長46%，月增22%，但淨利僅2.7億美元，遠低於市場預期的7.63億美元。

特斯拉去年全年營收為315.36億美元，較上年增加28%，略高於市場預期的311.05億美元；淨利7.21億美元。

特斯拉 馬斯克

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