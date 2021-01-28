53國電信業抵制產品

美中科技戰瞄準5G，美國去年8月發起「乾淨網路（Clean Network）」計畫，遊說各國抵制華為的5G設備。截至去年12月，加入該項計畫的國家與地區已達53個，有180家電信業者參與，其中包含台灣電信業者。

騰訊網報導，為阻止華為在5G技術領域擴張，美國以「威脅國家安全」為由，在禁止美國企業採購華為設備，同時美國還遊說多國共同抵制華為5G。

去年美國國務院5G「乾淨網路」頁面披露，加入的國家有英國、捷克、波蘭、瑞典、愛沙尼亞、羅馬尼亞、丹麥、印度、拉脫維亞和希臘等，以及西班牙電信（Telefonica）、法國Orange公司、澳洲Telstra電信、韓國SK電訊等。

歐洲各國中，目前有德國、法國尚未劃清界線，選擇繼續與華為合作。德國目已經與華為簽署5G訂單。此外，比利時、紐西蘭、泰國等國也紛紛表達支持華為。

無懼美國打壓，華為5G在全球的業務持續推動。大公網報導，如在巴西，華為傳出已經聘請巴西前總統特梅爾（Michel Temer）擔任顧問，以確保該公司業務能夠在巴西當地市場保持營運。特梅爾是巴西憲法法律學教授兼律師，他將對華為在巴西開拓5G業務提供法律諮詢。

此外，巴西數家電信商已對華為公司參與5G建設表示支持。