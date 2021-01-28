螞蟻傳出售美國子公司

英國《金融時報》引述知情人士消息稱，螞蟻集團計劃出售旗下位於美國密蘇里州堪薩斯的生物識別技術公司EyeVerify，目標是在今年上半年完成交易，目前正與美國多家潛在買家洽商中。

螞蟻集團上市計畫在去年11月突被喊停後，據傳正尋求籌資以應對潛在罰款和重組成本，包括擬透過發債最多籌資80億美元。

報導指，Eyeverify是總部位於密蘇里州堪薩斯城的公司，專攻眼球識別技術，為包括富國銀行在內的美國銀行的行動設備提供服務。

螞蟻集團於2016年以1億美元收購EyeVerify，該公司是螞蟻集團首家在美國投資的企業，當時獲得美國外來投資委員會（CFIUS）的批准。CFIUS負責審查交易是否存在潛在的國家安全風險。

據官方網頁顯示，目前EyeVerify是螞蟻集團旗下全球身分識別平台ZOLOZ（螞蟻佐羅）的子公司。ZOLOZ的總部位於大陸，主要為美國地區以外的顧客提供服務，而EyeVerify則由美國的員工營運。

EyeVerify為美國國內銀行等機構提供驗證用戶身分的技術服務，當中收集到不少敏感的個人資料。消息指，由於美國國內近日對數據安全問題日益關注，近月加強審查大陸企業投資的美企如何應用商業數據。因此螞蟻集團計劃脫手EyeVerify。