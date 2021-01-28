中鋼協:今年鋼鐵出口將減

大陸中國鋼鐵工業協會昨（27）日表示，由於大陸國內鋼鐵需求增加，預計今年鋼鐵進口將增加，但出口預計將下降，大陸鋼鐵產品需求將小幅增加。

中國鋼鐵工業協會副會長屈秀麗昨天表示，去年大陸全國累計出口鋼材5,367萬噸，年減16.5%，累計進口鋼材2,023萬噸，年增64.4%。若考慮進口鋼坯增加情況，去年大陸粗鋼淨出口年減67.6%。重點統計鋼鐵企業銷售收入年增10.86%；利潤總額年增6.59%。

她指出，憑藉強大的國內市場需求，大陸鋼產量不但沒有為全球鋼鐵市場帶來消費壓力，而且與世界分享大陸市場的繁榮。

大陸國家統計局披露的數據顯示，去年大陸粗鋼產量為10.53億噸，年增5.2%，首次突破10億噸大關。生鐵產量8.88億噸，年增4.3%；鋼材產量13.25億噸，年增7.7%。

屈秀麗稱，去年在宏觀政策的作用下，國民經濟呈逐步恢復態勢。特別是第2季以後，隨著復工復產、穩經濟政策逐步發力，重大項目投資啟動，機械、汽車、家電等下游行業快速復甦，與鋼鐵消費密切相關的經濟指標持續好轉，鋼材消費創新高。

據中鋼協測算，去年鋼材實際消費年增7%左右，其中建築業增長10%、製造業增長4%。

屈秀麗指出，自2020年第4季以來，中國進口鐵礦石價格快速上漲。據中鋼協監測，中國鐵礦石價格指數（CIOPI）顯示62%進口礦成交價，在今年1月18日最高達到每噸171.6美元，創近九年來新高，鋼鐵企業成本壓力上升，提高效益難度大增。

大陸工信部發言人黃利斌表示，工信部下一步主要從推進鋼鐵行業的兼併重組等四方面促進鋼鐵產量壓減。一是嚴禁新增鋼鐵產能；二是進一步指導鞏固鋼鐵去產能的工作成效；三是推進鋼鐵行業兼併重組，推動提高行業集中度；四是壓縮鋼鐵產量，確保2021年全面實現鋼鐵產量年增率的下降。