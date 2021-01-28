華為要在法國蓋5G設備廠

突破美國禁令封鎖線，大陸電信設備龍頭華為昨（27）日宣布，將投資2億歐元（約新台幣70億元）在法國建造5G設備廠，這是華為海外首間5G設備工廠，預計2023年量產。

值得注意的是，該廠位於法德邊界，透露出華為有意先拉攏歐盟兩巨頭對其的支持。德國之前推出的新資安法案就不針對華為等特定廠商限制，而是對整個產業設下嚴苛標準，使華為還有機會進入德國市場。

市場分析，雖然法國仍有5G建設相關限制，但華為仍在當地大規模設廠，此前稱未來四年會持續在法國投資，反映出華為希望加大全球投資來扭轉各方對其的態度。

法新社報導，華為表示，該工廠選址於法國的Alsace Brumath商業區，靠近法、德邊界，目標每年為歐洲市場生產10億歐元（約新台幣350億元）設備，未來擬雇用300至500名工人，主要生產用於無線通訊設備，尤其為歐洲5G基地台提供設備。

華為公告，計畫將該廠建成生態型工廠，通過生態建築材料和工藝，大幅度限制工廠對能源的消耗。法國當地官員稱，華為選址斯特拉斯堡地區建廠，是多方合作的成果，也是對當地的重要投資。

目前華為在法國有近千名員工，並在歐洲擁有23個研發中心。

華為被認為是全球三大5G設備供應商中最有影響力的企業。

華為自2003年進入法國，近期宣布加大在法國的投資。為了表達在法國長期投資發展的決心，華為已經宣布將在巴黎大區建造一座科研中心。

其實，法國並非華為在海外5G設點的首選，原本設廠考慮在英國。不過，受美國禁令限制打壓華為後，英國就將華為5G排除在外，雖然之前華為已經和英國的電信商展開5G網路的建設與合作，但是英國還是直接宣布在接下來的5G網路建設中禁用華為設備，最終也導致華為不得不撤出英國5G市場。

網易財經報導，華為在全球已申請超過3,400多項的5G核心標準專利，這讓華為成為國際5G市場上的領先者；但就在華為想要在國際5G市場上快速發展時，遭到美方突襲打擊和制裁，使華為5G在拓展國際市場上多次碰壁。