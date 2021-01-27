大陸首款5G汽車下月問世 搭載華為晶片

大陸首款5G汽車下月將問世，上汽榮威的MARVEL-R是一款純電動SUV車型，搭載華為5G巴龍5000晶片和Mobileye EyeQ4H晶片，也是全球首款通過State Radio Regulation Committee（無線電管理委員會）認證的5G智慧汽車。

鳳凰財經報導，上汽榮威旗下5G智慧電動MARVEL R將於2月7日上市，全面大陸製造，是全球首款通過認證，且也是唯一一款通過車載車規級5G/C-V2X終端產品認證的車型，這意味著大陸車業5G智慧車載終端全場景落地。

上汽去年底開放MARVEL R全球預售，預售價格人民幣22萬元（約新台幣96.8）起。MARVEL R完成上汽在5G技術、自動駕駛、三電技術等領域的最新成果，是上汽寄予厚望的車型。

MARVEL R這款車則可提前獲得道路通勤環境、紅綠燈變化等等信息，自主完成車速控制以及導航路徑，真正的做到智慧化出行。

在外觀設計上，MARVEL R這款車的造型非常前衛且具有強烈的未來感的，新車採用電動汽車慣用的封閉式格柵設計，能夠有效降低整車的風阻系數，而造型獨特的前大燈還採用貫穿式設計，且大燈組內通過菱形元素點綴，具科技感。

近期，華為積極切入電動車市場，之前華為消費者CEO余承東與比亞迪CEO王傳福同台宣布強強聯手。如何結盟？簡單來說就是余承東要把手機系統上的百萬級別的軟體都要讓車載系統也可以使用。以往的車載系統上最多僅百個軟體可以選擇，但裝載華為的鴻蒙系統後，車主在汽車上連線手機系統。