陸粗鋼產量 去年破10億噸

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國鋼鐵工業協會（中鋼協）副會長屈秀麗27日在北京舉行的記者會表示，2020年中國鋼鐵生產保持平穩，產量繼續增長。官方數據顯示，2020年中國粗鋼產量突破10億噸大關，達10.53億噸，同比增長5.2%。　　

據中新社報導，大陸國家統計局公布的數據顯示，2020年中國粗鋼產量10.53億噸，同比增長5.2%；生鐵產量8.88億噸，同比增長4.3%；鋼材產量13.25億噸，同比增長7.7%。　　

據中鋼協測算，2020年，中國粗鋼表觀消費量同比增長9%，鋼材實際消費同比增長7%左右，其中建築業增長10%、製造業增長4%。

官方數據顯示，2016年至2019年，中國粗鋼產量分別為8.08億噸、8.32億噸、9.28億噸、9.96億噸，同比分別增1.2%、5.7%、6.6%、8.3%。　　

屈秀麗表示，今年，中國將不斷鞏固疫情防控和經濟穩定恢復發展態勢，努力保持經濟運行在合理區間，大陸應對疫情的經濟政策會有一定的延續性，扎實做好六穩工作，全面落實六保任務，將為鋼鐵需求提供有力保障。

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