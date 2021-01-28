218家經開區 GDP占比逾10％

大陸商務部27日公布218家大陸「國家級」經濟技術開發區綜合發展水平考核結果。考核顯示，這些開發區合計占大陸經濟總量比重逾十分之一，進出口總額和吸收外資總額占比均超過20%，開放帶動作用增強。

中新社引述大陸商務部最新數據，2019年218家大陸國家級經開區地區生產總值合計達10.5兆元（人民幣，下同），占大陸經濟總量的10.6%，增速高於大陸平均水平4.2個百分點。

同期，大陸國家級經開區進出口總額6.4兆元，占全大陸進出口總額比重為20.2%；實際使用外資和外商投資企業再投資547.6億美元，占全大陸利用外資比重為22%。吸收外資最多的大陸國家級經開區主要集中在天津、廣州、武漢、蘇州等。

2020年以來，大陸國家級經開區進一步推出多項穩外貿外資的措施。如杭州經開區以最快速度為空運轉海運出口的企業查驗貨物、出具證明，幫助企業快速通關；蘇州工業園區通過線上招聘、視訊會議等方式，推動一批地區總部、醫藥等領域重點項目洽談和落地等。