成都新經濟 發布逾千城市場景

涵蓋城市十大共享機遇，1000多個場景釋放約1.9兆元（人民幣，下同）機會，成都於26日晚發布《城市場景機會清單》。成都市市長王鳳朝面向全球發出邀請，歡迎世界共享成都城市場景機會。

據中新社報導，當晚舉行的2021成都新經濟共享大會，以共享城市場景機會，實現高質量發展為主題，全球多國多地的新經濟組織、新經濟企業代表及知名學者，透過網路直播、視訊連線互動方式探討城市發展。

從提出聚焦六大新經濟形態、構建七大應用場景到發布《關於營造新生態發展新經濟培育新動能的意見》，再到在中國首創性提出城市機會清單，2017年以來，成都持續發力新經濟建設，新經濟產業已成為其現代化產業體系的重要組成部分。

豐富的政策紅利，吸引越來越多企業來蓉尋找發展新機遇。中共成都市委書記范銳平介紹，3年多來，成都新經濟企業超過45萬家，新職業人群突破60萬人，新經濟總量指數居全大陸第二。

成都MOREVFX是科幻電影《流浪地球》視覺特效的製作公司之一，該公司運營總監劉姗姗表示，在人才、科技、金融等方面，成都為新經濟企業創造了良好的發展條件。

新經濟已在成都城市生活場景中大顯身手。在新冠肺炎疫情防控期間，成都新經濟企業研發了西南首個新冠病毒檢測試劑盒、中國首款新冠肺炎疫情衛星地圖速查系統，數位科技不斷為大眾生活賦能。

專注於工業無人機領域的成都縱橫自動化技術股份有限公司創始人任斌表示，成都新經濟發展環境不斷優化，對於企業的快速發展意義重大。「未來，無人機將在工業、交通、物流等方面，對人們的生活產生更巨大影響。」

大陸知名財經作家吳曉波在主題演講中指出，成都新經濟的活力源於年輕人對這座城市的青睞，政府是規則的制定者和保護者，成都的系列規則給了年輕人探尋更多機會的可能性。