陝西外貿進出口 創歷史新高

根據西安海關消息，2020年陝西省進出口總值3772.1億元（人民幣，下同）創歷史新高，韓國為陝西省最大貿易夥伴，陝西省對東協進出口增速最高。

據中新社報導，據統計，2020年，陝西省對韓國進出口903.2億元，同比增長23.5%；對東協進出口404.3億元，同比增長45.6%。同期，陝西對一帶一路沿線國家進出口630.4億元，同比增長26.7%，略高於全大陸增速。

據了解，東協在資源禀賦、產業結構、商品貿易等方面與陝西有著較強互補性，通過一帶一路建設的推進，地處內陸的陝西近年來與東協的經貿交流日益升溫。

此外，隨著陝西自由貿易試驗區的建設、中歐班列長安號的開行、西安綜合保稅區的設立，使地區間交流合作得到促進。

陝西官方表示，為幫助陝西企業在東協市場尋找商機，根據兩地的產品和企業結構，將加大陝西裝備製造、礦產品、果業、輕工業、工程建築五個領域企業開拓東協市場的力度。

2020年，陝西省出口方面，液晶顯示板、太陽能電池、紡織服裝、醫藥材及藥品等增幅明顯；進口方面，煤及褐煤、鐵礦砂、大豆、原油等主要大宗商品和重點農產品增幅較大。

西安海關表示，將繼續發揮海關職能，支持進一步擴大口岸開放，暢通國際物流通道，優化口岸營商環境，持續壓縮整體通關時間，為了陝西省企業進出口提供高效便捷的通關服務，助推陝西省開放型經濟持續向好發展。