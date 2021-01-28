堅持扎根漳州 90後台青5度創業

脆片龍利魚、香煎菠蘿鵝肝、玉子燒、海鹽煎蛋……在「90後」台灣小伙遊平的「入雲屋」裡，一味味新鮮食材在鐵板上煎炒，滋滋聲裡散發出陣陣令人垂涎欲滴的美食清香；一份份別具風味台式便當，也從這裡派送出去。

據中新社報導，春節將近，適應新冠肺炎疫情防控的需要，福建漳州台商投資區內的企業紛紛鼓勵員工留下過年。遊平也忙碌起來，趕做一款新春禮盒，用美食助陣就地過年。

「在大陸創業有機遇，想要扎根在這裡，最重要的是堅持。」站在鐵板燒設備前，遊平一邊準備客人預訂的台式便當，一邊對記者說。

「入雲屋」就開在漳州台商投資區內，這是遊平登陸7年來的第五次創業。雖然一次次重來，但他始終扎根餐飲業，信心滿滿。

漳州是大陸的主要台胞祖籍地，也是大陸台商投資的密集區，吸引越來越多的台灣青年到此創業。對遊平而言，他的母親就是從漳州嫁到台灣的，他自己童年時期經常往返漳台兩地，「我有一部分是屬於這裡」。

這種熟悉感和依戀感，使他在父親過世後毅然選擇隨母親到漳州，為自己和家人的未來打拚。在台灣從業餐飲服務7年，且擁有中餐烹調、烘焙、調酒等技術士證書，為他的創業打下基礎。

2014年，他登陸的第一次創業——一間咖啡廳開業了。遊平說，創業初期資金緊張、事務繁雜，每天工作十幾小時再正常不過；彼時的漳州台商投資區也客流量稀少，一天營業額只有30元人民幣，持續了小半年。

他卻十分看好這裡的發展前景。2016年，遊平被引薦參加福建省101台灣青年創業扶持計劃，獲評創業之星，便將扶持資金投入開西餐廳。2017年，他又經營台式奶茶。

前三次的創業經歷，讓遊平逐漸積累了年輕客源和運營經驗。第四次創業，他把青創咖啡開在了漳州台商投資區海峽兩岸青年創業基地，還成立了公司。

「青創基地幫忙找出各項惠台政策，包括住宿補貼、租金補貼、創業相關公益課程，對我幫助很大。」遊平說，創業就像在一副撲克中翻一張「鬼」牌，用低成本多嘗試，找出自己的節奏。

2020年8月開張的入雲屋，算是遊平的第五次創業。如今，入雲屋在菜品設計、製作流程、人員管理上漸入軌道，前不久還登上點評軟體區域美食排行榜，吸引不少附近客人進店打卡品嘗。

午餐時間，遊平與幾名店員格外忙碌，接單、備菜、做飯、裝盤，將台味十足的便當打包送出。烹制一道精緻的玉子燒既需要技巧又耗時間，遊平卻不捨得將它從菜單上劃掉。遊平希望打造出有人情味、有溫度的餐廳。每天親自採購、現場烹制料理，鑽研好味道，他充滿干勁。

約7年來，遊平目睹了漳州台商投資區的發展與變化。他說，漳州台商投資區越來越有城市範了，經濟發展，環境宜人。

安家於此，遊平的幸福感溢於言表，「在這裡邂逅了愛情，有了自己的房子，就有了歸屬感。」這個春節，他決定為自己放假，籌備與心愛的大陸新娘的婚禮。

多次與母親在大陸過年，遊平不擔心缺乏年味，「不僅收到新年禮包，兩岸青年聯誼活動也十分熱鬧。」

這幾年，遊平辦過青年創業公益交流培訓，還曾計畫將台灣青年學生帶到大陸實習，卻因疫情影響而擱置。大陸有很多機會，台青可以先來體驗和感受，再決定是否留下來。