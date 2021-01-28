大陸十四五發展 支持台企積極參與

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨說，為幫助台商台企應對疫情，大陸將有效拓展大陸內銷市場，支持台胞台企積極參與十四五規劃實施、國家區域協調發展戰略。

朱鳳蓮昨天在國台辦例行記者會上指出，2020年7月以來，國台辦、商務部指導有關方面分別在福建、山東、廣東、四川舉辦4場「台資企業拓內銷」線上推介對接活動。最近的一場於1月14日在四川成都舉辦，近300家兩岸企業參與線上一對一洽談。活動還專門搭建「雲展廳」，月底前持續推介相關台資企業產品，為兩岸企業提供更多合作機遇。

朱鳳蓮說，大陸已進入新發展階段，制度優勢顯著，治理效能提升，經濟長期向好，人力資源豐富，市場空間廣闊，發展韌性強大，社會大局穩定，繼續發展具有多方面優勢和條件。

她說，2020年大陸國內生產總值首次超過100兆人民幣，逆勢增長2.3%，居民收入比2010年翻一番（多一倍）。大陸有近14億人口、4億多中等收入群體，有1億多市場主體和全球最完備、規模最大的工業體系，內需潛力不斷釋放，為台商台企在大陸發展提供了非常廣闊的空間和難得的發展機遇。

朱鳳蓮表示，兩岸貿易額在2020年也創了歷史新高。事實證明，大陸有市場，台商有機遇。台灣經濟發展離不開大陸，大陸的發展機遇和在大陸台胞台企的發展，有力推動台灣經濟的發展，增進了台灣同胞利益福祉。兩岸同胞加強合作，台灣經濟才能有更好前景，台灣同胞才能有更多獲益和受惠。

朱鳳蓮說，大陸支持台胞台企積極參與十四五規劃實施、國家區域協調發展戰略，支援福建探索海峽兩岸融合發展新路，持續完善保障台灣同胞福祉和實現同等待遇的制度和措施，將繼續落實落細各項惠台利民政策，幫助台商台企分享大陸發展機遇，參與、深度融入大循環、雙迴圈的新發展格局。