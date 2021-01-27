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快手港股申購太夯 連字節跳動員工也揪團參與

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
快手的港股打新（資金參與新股申購）正進行，就連字節跳動員工都在揪團打新。（圖／取自新浪微博）
快手的港股打新（資金參與新股申購）正進行，就連字節跳動員工都在揪團打新。（圖／取自新浪微博）

大陸社交及短影音平台快手港股上市人氣旺。快手的港股打新（資金參與新股申購）正在如火如荼地進行，有消息指出就連其短影音競爭對手字節跳動員工都在揪團打新。

華爾街見聞引述「晚點 LatePost」報導，短影音平台抖音母公司字節跳動員工有300多人的炒股群組，群組內容全被橘黃色的快手打新連結圖片洗版，上面寫著：「搶20倍槓桿＋融資額度」、「互點啊，加槓桿提高中簽概率」，且不停有人在連結下方留言，這些連結由於被分享過多次，甚至被微信判定為誘導分享遭到封禁。

快手將於2月5日登陸港股市場，該公司擬發行約3.65億股股份，其中公開發售913.05萬股，國際發售約3.56億股，每股發行價105到115港元。

快手IPO已吸引10名投資者捧場，包括淡馬錫控股、景順、富達、貝萊德等重量級機構。散戶們也反響熱烈，富途證券數據顯示，截至27日下午4時，快手融資認購額達2203.25億港元，孖展（保證金融資）倍數209.83倍。

業界認為，快手IPO火熱主要有兩個原因影響：第一，近期大陸資金集中南下香港，統計數據顯示，截至26日，年內從大陸淨流入至香港股市的資金已經達到2209億人民幣。

第二，是快手資產的稀缺性。根據艾瑞諮詢指出，截至去年9月30日，全球範圍內，快手是虛擬禮物斗內（贊助、捐獻）流水及直播平均月付費用戶最大的直播平台，平均日活躍用戶數第二大短影音平台，以及商品交易總額第二大直播電商平台，目前港股市場還沒有和快手同等體量的同類型公司。

港股 直播 香港

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