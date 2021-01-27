鐵路春運客流銳減 節前車票預售較往年同期降近六成

今年大陸春運將於28日啟動，3月8日結束，共40天。春運節前車票的預售較往年同期下降近六成，預計大陸全國鐵路春運客流將下調至2.96億人次，但比去年增長逾四成。

中新社報導，今年大陸官方宣導居民就地過年，有分析認為，就地過年可能會對經濟產生負面影響，拖累春節消費，官方27日對此做出回應。

國家發改委發言人趙辰昕表示，今年是大陸第一次宣導就地過年，影響是多方面的，例如人們會考慮到對長途旅遊、交通運輸及住宿餐飲等行業產生一些影響。

他稱，大量民眾選擇就地過年，會使就地過年人數多的一些城鎮的消費需求有所提升。另外，大陸鼓勵各地積極提供非接觸、少聚集的各類消費和社會服務。可以預見，今年春節期間，將湧現出更多定制化、智慧化、綠色化、高品質商品，進一步豐富貫通城市農村、涵蓋線上線下、到家到店等消費場景和消費服務，釋放更多新型消費潛力，培育形成新的消費增長點。

春節小長假是創造強勁消費、拉動GDP(國內生產總值)的重要時點，以2019年為例，據商務部統計，春節假期7天之內，大陸全國零售和餐飲企業銷售額約1兆50億元人民幣。

趙辰昕表示，各地正加大力氣提供豐富多彩的假日文化、周邊旅遊、娛樂休閒等活動的便捷服務，有助於提升春節假期消費市場的熱度，下一步將會同相關部門深入研究，持續做好節日期間經濟運行、社會消費情況的不間斷監測、分析和研判，及時根據不同情況提出有針對性的措施，保障民眾安心、快樂過好春節，促進經濟社會平穩健康發展。