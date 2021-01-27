大陸炒房盛宴收攤了，7天5地出手調控！

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聯合報 / 記者李仲維／即時報導
多位業界人士表示，多地密集調控有利於抑制當下熱點城市虛火，避免市場短期失控。新華社資料照片
多位業界人士表示，多地密集調控有利於抑制當下熱點城市虛火，避免市場短期失控。新華社資料照片

從去年底開始，以深圳上海為代表的一線城市房市異常火熱，7天之內，上海、深圳、廣州、杭州、合肥5地接連推出調控政策，以加強限購、收緊房貸、保障剛需等手段抑制這股搶房潮。

中新經緯引述多位業界人士表示，多地密集調控有利於抑制當下熱點城市虛火，避免市場短期失控，但後續還要針對資金無序進入房地產市場進行約束，否則調控力度可能會被稀釋。今年第1季預計房價仍然會延續上漲態勢，漲幅或將有所放緩。

1月21日，上海打響今年房市調控的第一槍，上海八部門聯合推出《關於促進本市房地產市場平穩健康發展的意見》，涉及土地、限購、信貸、稅費等內容。分析認為，上海購房新政的出爐，主要對二手房交易市場發揮一定的降溫作用。

上海最狠的一招是堵死假離婚這條路。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，過去透過假離婚可以騙取購房資格，而現在即便是離婚了，對最近3年的購房仍然有影響。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，近年來貨幣投放、信貸政策對房市的影響越來越大。如果這次真的控制住貸款投放，熱點城市快節奏的房市交易自然也就慢下來了。這次房貸額度管控，最大的影響就是新房、二手房交易的規模會下降，給房市降溫。

他預計，今年上半年，特別是第1季，「控房貸、緊額度」的政策將會在京滬深等城市繼續執行下去。

諸葛找房數據研究中心分析師陳霄也認為，近期上海、深圳、杭州等核心重點城市接連推出調控政策，大部分都是針對前期政策「打補丁」，但也指明今年的政策風向，傳遞房住不炒的政策決心，同時表明一旦市場熱度過高、房價出現異動，房市調控必然會升級加碼。

中原地產首席分析師張大偉分析認為，本輪調控政策是從上而下的調控，對於短期市場有降溫的作用，後續還要針對資金無序進入房地產進行約束，否則調控政策的力度可能會被稀釋。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，目前政策接連出爐，可能會加劇市場恐慌性交易，引發房價炒作和房源炒作，這點尤為要注意。但只要銀行信貸收緊，今年第1季市場稍微降溫是有可能的。

上海 房地產 深圳

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