傳出售旗下美生物技術公司 螞蟻集團：不予置評

大陸螞蟻集團計畫出售旗下總部位於美國的生物辨識技術公司Eyeverify，希望在今年上半年實現出售，目前正值中美圍繞大陸科技公司的緊張關係加劇以及美國加強數據保護。

英國金融時報援引消息人士指出，阿里巴巴的關聯企業螞蟻集團正在與美國的多家潛在買家進行商業洽談。螞蟻集團對此不予置評。

EyeVerify總部位於密蘇里州堪薩斯城，為行動裝置設計眼球辨識驗證技術，已被包括富國銀行（Wells Fargo）在內的美國多家銀行所採用。

螞蟻2016年以1億美元收購EyeVerify，這項收購交易獲得了美國外資審議委員會（CFIUS）的批准。

而由於近期美國嚴格防止大陸企業竊取科技技術及搜集數據，防範數據安全。一名螞蟻高管表示，公司尚未從EyeVerify的眼球掃描中收集數據，他說，這些數據並未離開執行掃描操作的智慧型手機。