滴滴貨運完成融資近420億 淡馬錫、IDG Capital領投

一名知情人士26日表示，大陸網約車平台滴滴出行已為旗下滴滴貨運融資15億美元，滴滴正擴大其業務範圍，這是滴滴貨運首輪融資。消息人士指出，新加坡國有投資機構淡馬錫控股、CPE和美國風險投資公司IDG Capital領投。

路透報導，值得注意的是，在滴滴貨運本輪融資中，也有滴滴出行的身影，跟投金額為3億美元。

軟銀集團支持的滴滴沒有直接對這輪融資給予回應，但表示有信心實現今年的增長目標，但未詳細說明；CPE則證實擔任領投。淡馬錫不予置評，IDG Capital也沒有對此給予任何回應。

滴滴出行正在北京、上海、杭州和深圳等10個城市招募廂型車和卡車司機，提供按需（應對顧客的個別要求）物流服務。滴滴出行CEO程維設定的目標是到2022年實現全球每天服務1億單，全球服務用戶MAU（月活躍用戶）超過8億。

大陸的按需物流服務行業被認為是一個擁擠的市場，其中曼邦、啦啦快送（Lalamove）和快狗打車是市場領導者。