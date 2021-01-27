2020年大陸併購金額創5年新高 占全球市場15%

國際會計師事務所普華永道27日發布的《2020年中國企業併購市場回顧與2021年前瞻》顯示，2020年中國大陸的併購活動交易金額增長30%，達7,338億美元，創2016年以來新高。

按照交易量和交易額計算，大陸約占全球併購市場的15%。

中新社報導，該報告指出，主要得益於國企和政府資金強有力的投資支援，去年中國大陸併購交易數量比2019年增加11%，跨境交易量有所減少，私募股權基金活躍度大幅上升。

普華永道大陸及香港地區私募股權基金業務主管合夥人劉晏來表示，大陸的併購交易金額在去年2月由於疫情封鎖導致的下滑後保持穩定，後續幾個月強勢反彈，後半年顯著反超上年同期。2020年併購交易金額的增長，得益於國有企業對境內戰略和私募股權（具有國資背景的基金）併購交易的大力參與，而跨境併購的急劇下降，減緩增長的趨勢。

據統計，2020年有93宗超大型併購交易（單宗10億美元以上），反映國企改制進程的加快以及政府主導的對金融行業的注資。私募基金的興趣則集中在消費品、高科技和工業品（如新能源汽車）。但去年大陸超大型海外併購交易只有8宗。

新冠疫情肆虐和政治因素，降低大陸企業的海外併購活躍度，尤其是在美國和歐洲等已開發市場，海外併購交易金額跌至420億美元，是自2010年以來的最低值，併購交易數量跌至403宗，是自2015年以來的最低值。

報告指出，從數量上來看，民營企業仍然是最活躍的海外買家，國有企業將注意力轉向大陸國內市場。總體而言，大陸企業海外併購交易數量下降40%，幾乎所有行業都受到影響。

劉晏來表示，今年在國有企業改革以及雙循環和產業升級戰略的支持下，大陸併購市場可能將繼續以境內交易為主題。預計今年整體併購會有一些增長，主要是由私募股權基金和財務投資人（包括國有基金）推動，私募股權投資交易量將繼續增長。從今年開始，海外投資的總體水準可能會增加，然而復甦尚需時日。