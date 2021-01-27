資誠：去年中國大陸併購交易額增30%

普華永道發布「2020年中國企業併購市場回顧與2021年前瞻」指出，去年中國大陸的併購活動交易金額增長30%，達7,338億美元，是2016年以來最高水平，主要得益於大陸國企和政府資金強有力的投資支持，併購交易數量比上一年增加11%。

據香港信報財經網報導，去年出現了93宗單宗10億美元以上併購交易，2019年則為80宗，反映大陸國企改制進程的加快及政府主導的注資。私募基金的併購集中在消費品、高科技和工業品。

普華永道亞太區交易服務主管合夥人鮑德暐表示，中國的併購交易金額在去年2月由於疫情封鎖導致下滑後，下半年就顯著反超前一年同期。

鮑德暐稱，預計今年整體大陸併購宗數會有一些增長，主要是由私募股權基金和財務投資者（包括國有基金）進行推動，私募股權投資交易量將繼續增長。