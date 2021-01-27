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大陸國家開發銀行山西分行前行長 受賄遭查

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
國家開發銀行山西省分行前黨委書記、行長王雪峰，涉嫌受賄犯罪，被雙開並移送檢察機關依法審查起訴。（中國互聯網大會官網）
國家開發銀行山西省分行前黨委書記、行長王雪峰，涉嫌受賄犯罪，被雙開並移送檢察機關依法審查起訴。（中國互聯網大會官網）

中共中紀委和監察部網站，周三（27日）通報，大陸國家開發銀行山西省分行前黨委書記、行長王雪峰，涉嫌受賄犯罪，被雙開（開除黨籍和公職），收繳其違紀違法所得，所涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物依法處理。

王雪峰去年8月涉嫌嚴重違紀違法受查。經查，他多次違規收受貸款客戶禮金，違規借用貸款客戶車輛，違規經商辦企業，搞權色交易；違規參加貸款審議會議並作引導性發言，造成不良影響；利用職務便利洩露商業秘密，且非法收受他人巨額財物。

中紀委通報指出，王雪峰長期利用職權大搞權錢交易，與不法商人沆瀣一氣，甘於被圍獵，嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後仍不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

根據大陸官方公開資料，王雪峰北京人，1961年1月出生，碩士學歷。他於1994年9月進入大陸國家開發銀行，先後任國家開發銀行企業局副局長、國家開發銀行山西省分行行長等職。

中紀委 中共 北京

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