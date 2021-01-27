快訊

富豪宴與高級襯衫：翁茂鍾的「死亡筆記本」可信嗎？

網美為了拍照破壞台中「聚奎居」 損壞最高賠償2000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸100個「最缺工」的職業 第一名是銷售員

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸人社部公布100個「最缺工」的職業，第一名為銷售員。圖為西安市職業介紹服務中心。新華社
大陸人社部公布100個「最缺工」的職業，第一名為銷售員。圖為西安市職業介紹服務中心。新華社

大陸人社部26日發布「2020年第4季度全國招聘大於求職最缺工的100個職業排行」，最缺工前10名分別是：銷售員、保潔員、保安、商品營業員、餐廳服務員、家政服務員、客戶服務管理員、車工、房地產經紀人、電焊工。其中，排名第一的銷售員，上期同樣排名第一。

人社部表示，與上一期相比，本期新進排行25個職業中，有15個與製造業直接相關，佔比60%，如：冶煉工程技術人員、鑄造工、汽車工程技術人員、金屬熱處理工等。短缺程度加大的34個職業中，有16個職業與製造業直接相關，佔比47.1%，如：鋼筋工、機修鉗工、紡織染色工等。

此外，排行「前十」職業基本保持穩定，本期「電焊工」進入前十，「快遞員」退出前十。

人社部指出，缺口數和總體「求人倍率」（招聘需求人數與求職人數的比值）均居2019年第3季首次發布排行以來的歷史最高位。與第3季相比，本期排行招聘需求人數上升明顯，「最缺工」的100個職業供求關係總體趨緊。

從「最缺工」100個職業看，招聘需求人數從第3季的131.6萬人增至141.8萬人，增長7.75%；求職人數與第3季微降0.61%。

缺口數從第3季的82.4萬人上升到92.9萬人，增加12.74%。總體求人倍率從去年第3季的2.67上升到2.90。

求職 房地產

延伸閱讀

共機繞台會否擦槍走火？陸：取決於台獨挑釁到什麼程度

台灣有人建議引進中國大陸疫苗 陸國台辦：存在政治障礙

大陸國台辦批陳時中 故意糊弄台灣民眾

去年大陸台港澳及外商企業利潤增長7%

相關新聞

大陸國家開發銀行山西分行前行長 受賄遭查

中共中紀委和監察部網站，周三（27日）通報，大陸國家開發銀行山西省分行前黨委書記、行長王雪峰，涉嫌受賄犯罪，被雙開（開除...

大陸100個「最缺工」的職業 第一名是銷售員

大陸人社部26日發布「2020年第4季度全國招聘大於求職最缺工的100個職業排行」，最缺工前10名分別是：銷售員、保潔員...

上海嚴打春節茅台漲價 逾人民幣1,499元就沒收

據財聯社報導，上海工商局嚴打茅台加價銷售，一旦售價超過指導價人民幣1,499元即沒收並罰款，多家酒行、商超因此緊急下架茅...

去年大陸台港澳及外商企業利潤增長7%

中國大陸工業企業利潤連續8個月按年增長，大陸國家統計局27日公布，去年12月，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7,07...

螞蟻集團擬出售美生物識別技術公司

英國《金融時報》引述消息人士報導，螞蟻集團計劃出售總部位於美國的生物識別技術公司Eyeverify。

工業富聯鄭州廠員工打疫苗 穩定iPhone產能

鴻海旗下工業富聯iPEBG事業群在中國鄭州廠區的第一線防疫人員，已開始接種疫苗。產業人士指出，iPEBG主要製造iPho...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。