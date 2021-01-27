上海嚴打春節茅台漲價 逾人民幣1,499元就沒收

據財聯社報導，上海工商局嚴打茅台加價銷售，一旦售價超過指導價人民幣1,499元即沒收並罰款，多家酒行、商超因此緊急下架茅台。據悉，上海這次行動是為打擊部分商家利用春節旺季加價銷售的行徑。

《國際金融報》指出，浦東一家酒類連鎖專賣店負責人表示，看到了相關新聞，但店裡的飛天茅台早已售罄，何時到貨尚不清楚。「不管多少錢，現在一瓶都沒有」。

報導稱，目前上海地區已難覓飛天茅台踪跡。但大陸媒體從上海黃浦區一家菸酒店老闆獲悉，飛天茅台還有貨，整箱售價為人民幣1萬9,800元，相當於每瓶人民幣3,300元（約新台幣1.43萬元）。但隨後店家就表示，已經無貨。

大陸白酒營銷專家蔡學飛表示，考慮到目前茅台具備了較強的金融屬性，以及目前廠家指導價與市場實際成交價之間的價差，只會導致銷售商停貨囤積，加劇茅台黑市氾濫。

雖然500毫升的53度飛天茅台官方零售指導價為人民幣1,499元，但市場流通價格早已站上2,500元大關，有些地區甚至超過3,000元。

實際上，面對即將到來的春節大旺季，茅台酒廠投放了7,500噸飛天茅台，並發布一條新規：從2021年1月1日起，茅台專賣店系統每月將80%的茅台酒按照1,499元的價格拆箱售賣，並不定期到店檢查拆箱售賣情況，若發現箱子數量沒有達標，酒廠將對經銷商作出相應的處罰。

蔡學飛表示，整箱茅台具有防偽保真、禮品饋贈，便於收藏等優勢。要求拆箱銷售有利於打擊囤貨炒作行為，但實際結果還是要看政策具體執行情況。

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