快訊

富豪宴與高級襯衫：翁茂鍾的「死亡筆記本」可信嗎？

網美為了拍照破壞台中「聚奎居」 損壞最高賠償2000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海嚴打春節茅台漲價 逾人民幣1,499元就沒收

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
春節將近，導致貴州茅台需求大增。圖為福州一家超市內的茅台酒專櫃早前景象。中新社
春節將近，導致貴州茅台需求大增。圖為福州一家超市內的茅台酒專櫃早前景象。中新社

據財聯社報導，上海工商局嚴打茅台加價銷售，一旦售價超過指導價人民幣1,499元即沒收並罰款，多家酒行、商超因此緊急下架茅台。據悉，上海這次行動是為打擊部分商家利用春節旺季加價銷售的行徑。

《國際金融報》指出，浦東一家酒類連鎖專賣店負責人表示，看到了相關新聞，但店裡的飛天茅台早已售罄，何時到貨尚不清楚。「不管多少錢，現在一瓶都沒有」。

報導稱，目前上海地區已難覓飛天茅台踪跡。但大陸媒體從上海黃浦區一家菸酒店老闆獲悉，飛天茅台還有貨，整箱售價為人民幣1萬9,800元，相當於每瓶人民幣3,300元（約新台幣1.43萬元）。但隨後店家就表示，已經無貨。

大陸白酒營銷專家蔡學飛表示，考慮到目前茅台具備了較強的金融屬性，以及目前廠家指導價與市場實際成交價之間的價差，只會導致銷售商停貨囤積，加劇茅台黑市氾濫。

雖然500毫升的53度飛天茅台官方零售指導價為人民幣1,499元，但市場流通價格早已站上2,500元大關，有些地區甚至超過3,000元。

實際上，面對即將到來的春節大旺季，茅台酒廠投放了7,500噸飛天茅台，並發布一條新規：從2021年1月1日起，茅台專賣店系統每月將80%的茅台酒按照1,499元的價格拆箱售賣，並不定期到店檢查拆箱售賣情況，若發現箱子數量沒有達標，酒廠將對經銷商作出相應的處罰。

蔡學飛表示，整箱茅台具有防偽保真、禮品饋贈，便於收藏等優勢。要求拆箱銷售有利於打擊囤貨炒作行為，但實際結果還是要看政策具體執行情況。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

人民幣 上海 春節

延伸閱讀

桃園群聚疫情緊張 台南旅宿業者：開始爆春節退房潮

春節期間慢性處方箋 提前於1月29日開放領藥

台東春節防災演練 配合疫情拍攝錄製給旅宿業者

影／交通部研擬春節防疫 林佳龍：對號入座、限制飲食

相關新聞

大陸國家開發銀行山西分行前行長 受賄遭查

中共中紀委和監察部網站，周三（27日）通報，大陸國家開發銀行山西省分行前黨委書記、行長王雪峰，涉嫌受賄犯罪，被雙開（開除...

大陸100個「最缺工」的職業 第一名是銷售員

大陸人社部26日發布「2020年第4季度全國招聘大於求職最缺工的100個職業排行」，最缺工前10名分別是：銷售員、保潔員...

上海嚴打春節茅台漲價 逾人民幣1,499元就沒收

據財聯社報導，上海工商局嚴打茅台加價銷售，一旦售價超過指導價人民幣1,499元即沒收並罰款，多家酒行、商超因此緊急下架茅...

去年大陸台港澳及外商企業利潤增長7%

中國大陸工業企業利潤連續8個月按年增長，大陸國家統計局27日公布，去年12月，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7,07...

螞蟻集團擬出售美生物識別技術公司

英國《金融時報》引述消息人士報導，螞蟻集團計劃出售總部位於美國的生物識別技術公司Eyeverify。

工業富聯鄭州廠員工打疫苗 穩定iPhone產能

鴻海旗下工業富聯iPEBG事業群在中國鄭州廠區的第一線防疫人員，已開始接種疫苗。產業人士指出，iPEBG主要製造iPho...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。