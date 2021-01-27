大陸國台辦批陳時中 故意糊弄台灣民眾

衛福部長陳時中早前被媒體問到為何台灣核梭檢測費用比大陸貴19倍時稱，「因為我們（台灣）比較準」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日上午表示，「這位先生」不是無知就是糊弄台灣老百姓。

朱鳳蓮今天在國台辦例行記者會回應媒體提問此事時指出，這個說法，大家都是不信的。有人竟然以這樣的理由為台灣高昂的核酸檢測費用辯解，非常荒唐可笑。「他要麼是專業上確實無知，要麼就是故意混淆概念，企圖糊弄、矇騙台灣民眾。」

朱鳳蓮說，大陸的新冠病毒核酸檢測，分為針對個體的專門檢測和適用大規模人群樣本的稀釋混樣檢測，也就是「單檢」和「混檢」。這兩種不同針對性的檢測技術和方法在大陸都廣為運用，都有很高的準確度。

「混檢」的作用在於篩查，其結果不作為某個個體最終確診的依據。在大陸，大規模的「混檢」一般不需要個人付費。

「單檢」方面，任何人在大陸都可根據個人需求隨時預約核酸檢測，檢測費用在北京約人民幣80元至120元（約新台幣344元至516元）。台灣目前核酸檢測費用為新台幣7,000元上下。

朱鳳蓮說，奉勸「這位先生」還是老老實實向台灣民眾講清楚台灣核酸檢測費用如此高昂的真實原因。「耍小聰明，故意偷換概念，甚至抹黑大陸，以為這樣就能夠掩蓋真相、蒙蔽台灣老百姓，那是行不通的。」