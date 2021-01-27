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評／立足審判之外的法官倫理？從司法風紀案談操守的悖論

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去年大陸台港澳及外商企業利潤增長7%

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸去年12月工業企業利潤增長20%。圖上海隧道工程有限公司機械製造分公司的工廠。新華社
大陸去年12月工業企業利潤增長20%。圖上海隧道工程有限公司機械製造分公司的工廠。新華社

中國大陸工業企業利潤連續8個月按年增長，大陸國家統計局27日公布，去年12月，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7,071.1億元，年增20.1%，增速比11月加快4.6個百分點。

總結去年， 大陸規模以上工業企業實現利潤人民幣6.45兆元，增長4.1%。營業收入106.14兆元，增長0.8%。外商及港澳台商投資企業實現利潤人民幣1.82兆元，增長7%

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，去年12月工業企業利潤增速比11月加快4.6個百分點，為去年5月實現月度增速由負轉正後，連續7個月保持兩位數增長。

去年，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤人民幣1.48兆元，下降2.9%；股份制企業實現利潤4.54兆元，增長3.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤1.82兆元，增長7%；私營企業實現利潤2.02萬億元，增長3.1%。

去年在41個工業大類行業中，有26個行業利潤比前一年增長。

朱虹表示，去年大陸工業企業生產經營持續穩定恢復，企業盈利實現了快速企穩、持續向好。但同時也要看到，工業企業仍面臨着應收帳款較快增長、庫存增加和現金流壓力較大等問題。

朱虹稱，大陸今年要加快構建新發展格局，着力暢通經濟循環，保持宏觀政策的連續性、穩定性、可持續性，把握好政策時度效，不斷鞏固工業經濟穩定恢復態勢，實現「十四五」發展良好開局。

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