國台辦：繼續幫助台企應對疫情 拓展大陸內銷市場

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，為幫助台商台企應對疫情，有效拓展大陸內銷市場，2020年7月以來，國台辦、商務部指導有關方面分別在福建、山東、廣東、四川舉辦4場「台資企業拓內銷」線上推介對接活動。

朱鳳蓮27日上午在國台辦例行記者會上指出，當中最近的一場於1月14日在四川成都舉辦，近300家兩岸企業參與了線上一對一洽談。本次活動還專門搭建「雲展廳」，至本月底前持續推介相關台資企業產品，為兩岸企業提供更多合作機遇。

朱鳳蓮表示，大陸已進入新發展階段，制度優勢顯著，治理效能提升，經濟長期向好，物質基礎雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發展韌性強大，社會大局穩定，繼續發展具有多方面優勢和條件。

她說，2020年大陸GDP首度超過人民幣100兆元，逆勢增長2.3%，居民收入比2010年翻一番。大陸有近14億人口、4億多中等收入群體，有1億多市場主體和全球最完備、規模最大的工業體系，內需潛力不斷釋放，大循環活力日益強勁，這為台商台企在大陸發展提供了非常廣闊的空間和難得的發展機遇。

朱鳳蓮強調，大陸將繼續落實落細各項惠台利民政策措施，幫助台商台企分享大陸發展機遇，充分參與、深度融入大循環、「雙循環」的新發展格局。