北京打炒房 將展開整頓

北京市住房和城鄉建設委員會黨組書記王飛表示，打擊惡意炒作和違規資金進入房市，是今年整頓房地產市場秩序的重中之重，近期就將開展專項行動，持續加大對違法違規行為保持高壓執法態勢。

北京商報報導，王飛在北京市「兩會」期間稱，今年要保持調控定力不動搖，要因區施策，科學、合理的保持住宅用地的規模，同時優化供給結構，確保將地價和房價穩定在合理區間。

他表示，接下來北京市住建委將嚴查資金違規進入房地產市場和仲介炒房、投機炒作，這項工作將是今年的重中之重。

上海、深圳近期分別針對房市漲勢推出調控政策。例如深圳市住房和建設局發布八條措施，明確提出嚴查購房人身分和資金來源、若違規三年不能買房。

上海21日宣布調控新政，夫妻離異三年內購買商品住房的，其擁有住房套數按離異前家庭總套數計算，以打擊假離婚真買房的問題，是今年房市調控升級的首個一線城市，也是今年大陸第二個推出調控政策的城市。

此外，上海市房管局25日加碼宣布，上海法拍屋將納入限購，購買法拍屋需具備該市購房資格。這也是上海法拍屋首次被納入限購範圍。解決法拍屋房價比一般房屋還貴的亂象。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，上海限購法拍屋政策，進一步體現上海購房政策從緊從嚴導向。此類領域政策所以收緊，在於其過去容易繞過限購政策，成為限購政策漏洞。所以上海此次政策升級，和上海既有房地產政策思路是一致的，在政策上形成威懾。