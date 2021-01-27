螞蟻重啟IPO 露曙光

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

螞蟻集團會重啟IPO嗎？帶頭監管的中國人民銀行行長易綱昨（26）日表示，遵循正常的法律程序，將會有好的結果。讓螞蟻集團重啟IPO出現一線曙光。

易綱昨天參加世界經濟論壇達沃斯議程會視訊會議，在加強金融與貨幣體系領導人討論會中，回應主持人提出的螞蟻集團是否會恢復IPO時強調，在問題解決之後，會回到正軌，遵循正常的法律程序，將會有好的結果，人行一直支持金融科技發展也鼓勵金融創新，但是避免濫用壟斷的地位也是非常重要的。

備受矚目的螞蟻集團IPO被按下暫停鍵。相關金融監管部門對螞蟻進行兩次約談。

騰訊新聞報導，易綱在達沃斯對話會上表示，人行調研用戶對螞蟻的滿意度還是高的。但對消費者隱私等問題，易綱認為，只要堅持一切以法律為框架和程序，和社會進行廣泛的磋商，在問題解決之後，會回到正軌。

易綱還提出，大陸央行近年來在金融科技方面做了很多工作，但同時也應該關注法律架構，比如數據的歸屬權、如何保護消費者利益、如何避免濫用壟斷地位等。

另外，對於大陸今年的經濟情況，易綱表示，大陸的儲蓄率在下降，有助於消費，為確保人行採取的政策是具有一致性、穩定性和一貫性的，不會過早地放棄之前發布的支持政策。

易綱還強調，大陸的貨幣政策將繼續支持經濟，財政政策和貨幣政策都追求就業的最大化，預估今年大陸的GDP增速將恢復到正常區間內，符合預期。

易綱 IPO

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