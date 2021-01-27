汽車業外商投資大鬆綁

大陸工信部發言人黃利斌昨（26）日表示，明年將取消乘用車外資股比限制和合資企業不超過兩家的限制，也就是說，2022年汽車產業的外資投資將全面開放。

第一財經報導，黃利斌在國務院新聞辦公室發布會上表示，就擴大開放的影響而言，應該是機遇和挑戰並存。

他說，一方面隨著全球汽車產業電動化轉型進程的加快，國際知名汽車企業不斷加大對大陸投資合作，有效推動大陸配套產業鏈的完善提升，促進技術進步，帶動就業與經濟增長。大陸企業也在與國際高手過招的競爭中，提升了技術水準。

黃利斌指出，另一方面，全面鬆綁外資投資限制後，市場競爭必然更加激烈，創新能力不足，適應能力較差的企業將會面臨出局的風險，兼併重組、優勝劣汰的進程可能加快。

大陸於2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制，2020年取消商用車外資股比限制，2022年將取消乘用車外資股比限制和合資企業不超過兩家的限制，屆時汽車外資投資將全面開放。

黃利斌表示，下一步將與相關國家積極開展研發設計、貿易投資、標準法規等領域的交流合作，共同維護汽車供應鏈穩定暢通，引導行業企業主動應變、苦練內功，開發先進適用車型，提升技術創新能力，創新能力也將有新發展格局。

大陸國家發改委經濟體制與管理研究所企業研究室副主任李紅娟指出，在中歐投資協定加速進展的情況下，全面鬆綁汽車股比限制，歐美高端品牌車企的進入，大陸車企將會從品牌到整個行業進行不斷的調整和自我提升，最終一批企業被淘汰，而同時也會產生真正的、具有全球市場競爭力的一流車企。

日前簽訂的《中歐全面投資協定（CAI）》顯示，大陸將向歐洲企業鬆綁汽車領域的投資限制，並致力於新能源汽車的市場准入。機構分析，隨著大陸汽車領域股比鬆綁政策漸進式實施，歐盟國家各大車企或提升合資股比，或加深與大陸電動化、智慧化領域優勢企業合作，德系車企將獲益良多。