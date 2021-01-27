MSCI再剔除五檔陸股

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

因美國對具有大陸軍方背景的中概股下投資禁令，MSCI明晟將從全球所有國家指數（ACWI）及相關非市場資本加權指數中，再剔除五家陸資，包括中廣核電力、浪潮國際、中國核電、中國重工及中國化工，今（27）日收盤後生效。

美國前總統川普政府商務部之前將35間與大陸軍方有關聯的企業列入黑名單，禁止美國投資者持有相關股票。多家國際指數公司包括富時羅素、MSCI及標普道瓊斯等，相繼將名單內的公司從多個指數中剔除。

受消息影響，昨（26）日股價紛紛下滑，中廣核電力跌7%，浪潮國際跌2.6%、中國核電跌0.2%、中國重工跌1.6%、中國化學跌0.5%。

除了上述股份及中海油，中芯國際，中國交通建設、中國鐵建及中國中車近期亦已先後被MSCI指數剔除。同時，MSCI未來將發布多個全球、區域和國家指數版本。這些版本將保留從MSCI 全球市場指數（GIMI）系列中刪除的證券。標普道瓊斯指數公司月中亦曾表示，中海油須從指數剔除。

不過，看好科創板的發展潛力，國際指數將陸續納入科創板股票。香港經濟日報報導，富時羅素將於2月19日宣布半年度指數評審結果，屆時，符合納入條件的科創板股票將被納入富時羅素全球指數（GEIS）。此決定將於3月22日開盤生效。

滬、深交所之前公布「上海證券交易所滬港通業務實施辦法（2021年修訂）」及「深圳證券交易所深港通業務實施辦法」，落實科創板A股納入滬深港通的準則。港交所也披露，目前共有12檔科創板個股符合規定。將於2月1日納入滬港通，包括中微公司、睿創微納、杭可科技、瀾起科技、安集科技、海爾生物、康希諾、君實生物等。

MSCI將科創板納入旗艦指數的決定，也是因為港交所將符合條件的科創板股票納入滬深港通股票範圍。

此前，科創板股票已被納入MSCI全中國指數、A股在岸指數等，但尚未進入MSCI中國指數和新興市場指數，後者才是被國際投資者跟蹤且能帶來主要資金流入的旗艦指數。富時羅素將在3月納入科創板，這也意味著科創板將面向國際投資者。

MSCI 核電 深港通

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