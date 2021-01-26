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IMF預計今年大陸經濟增長8.1%

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
IMF預估今年大陸經濟增長8.1%。圖／取自法新社
IMF預估今年大陸經濟增長8.1%。圖／取自法新社

國際貨幣基金組織（IMF）公佈最新一期「世界經濟展望」，預計全球經濟2021年增長率將反彈至5.5%，預計中國大陸2021年經濟增長將達到8.1%。

據陸媒澎湃新聞報導，IMF估計，2020年全球經濟萎縮3.5%，並估計2020年中國大陸經濟增長為2.3%，較去年10月預測提高0.4個百分點，為全球唯一實現正增長的主要經濟體。

IMF指出，全球經濟在2020年估計萎縮3.5%。而2021和2022年預計分別增長5.5%和4.2%。

報導指出，IMF上調全球經濟增長預期的主要原因在於，去年12月，多支疫苗獲准上市，加上一些國家啟動疫苗接種，點燃人們對疫情終將過去的希望。此外，2020年10月「世界經濟展望」預測發佈後，各國陸續公佈的經濟資料顯示，2020年下半年全球經濟總體表現將好於預期。

IMF 疫苗

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