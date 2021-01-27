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快手香港招股 將集資1516億

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導
快手科技26日在香港開始公開招股，為香港一年多來最大型的首次公開發行（IPO）。（圖／取自網易）
快手科技26日在香港開始公開招股，為香港一年多來最大型的首次公開發行（IPO）。（圖／取自網易）

騰訊持股的大陸短視頻平台快手科技26日起在香港展開公開招股，集資額港幣420億元（約1516.2億新台幣），為香港一年多來最大的首次公開發行（IPO）。

路透報導，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，耀才為快手IPO預留500億元交易認購額，25日已經有熟客查詢及預留，相信首日認購反應將會非常火熱。

快手計畫全球發售約3.652億股股份，97.5%為國際配售；招股價區間為每股港幣105到115元。香港公開發售將於26日上午9時開始至29日中午結束，2月5日在香港聯交所主板開始買賣，B類股份每手買賣單位為100股。

該公司擬將集資所得9成用於增強及壯大生態系統、加強技術及研發能力，以及收購，其餘1成作營運資金及一般企業用途。

快手並有超額配售選擇權，可在上市後30天內進一步發售5,478萬股，使得總籌資額有望升至港幣441到483億元。

快手母公司為北京快手科技有限公司，成立於2015年3月，註冊資本1億元人民幣，法定代表人為銀鑫，經營範圍包括電影製作、票務銷售代理、電影發行、從事互聯網文化活動、出版物零售、演出經紀等。

香港 電影 IPO

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