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陸5G基地台 今年增建60萬個

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京報導
大陸今年再建60萬個5G基地台。（百度）
大陸今年再建60萬個5G基地台。（百度）

大陸工信部表示，大陸推動5G產業不遺餘力，預計今年將建設5G基站（基地台）60萬個，在實現地級以上城市深度覆蓋的基礎上，加速向有條件的縣鎮延伸。

大陸工信部發言人、資訊通信管理局局長趙志國26日上午在北京國務院新聞辦記者會上表示，今年將持續提升網路覆蓋能力，引導地方政府加大對5G網路建設的支援力度，進一步落實5G站址、用電等相關政策，通過推進5G虛擬專網等多種方式，按需做好工業、能源、交通、醫療、教育等重點領域的網路建設，實現更廣範圍、更多層次的5G網路覆蓋。

趙志國表示，將提升應用創新能力。培育5G+增強現實、5G+虛擬現實、沉浸式遊戲等新興消費模式，推進5G融入健康、養老、家政等生活服務，加快利用5G技術改造傳統行業的網路，優化生產流程，打造遠端操控、品質檢測、智慧物流等典型場景，助力企業降本提質增效，實現了綠色節能發展。

他說，大陸將提升產業基礎能力。根據5G國際標準R17、R18等版本的導入進程，加快網路切片、邊緣計算、5G增強等關鍵技術的研發和部署，加快定制化、經濟型5G晶片、模組、終端等關鍵產品和器件研發和產業化進程，進一步加大產業弱項的攻關力度，保障供應鏈產業鏈的安全。

另外，中國移動昨天也發布資料顯示，中移動已開通5G基站超39萬個，發展5G套餐客戶超過1.65億戶，已經建成全球規模最大5G網路。

北京 套餐 國務院

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