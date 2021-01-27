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增長3.6% 浙江去年GDP逾6.4兆

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2020年，浙江全省生產總值達到6兆4613億元（人民幣，下同），比上年增長3.6%。

據中新社報導，26日，浙江省省長鄭栅潔在浙江省第十三屆人民代表大會第五次會議上作政府工作報告，公布上述數據。

具體來看，浙江經濟在過去一年走出V字型：經濟同比增速由一季度的-5.6%，快速回升到二季度5.8%，上半年增長0.5%，前三季度增長2.3%。

鄭栅潔所作浙江省政府工作報告，一些關鍵數字體現諸多浙江動能：

其一，疫情防控精準有效，去 年2月24日，浙江規模以上工業企業基本實現全面復工，全年規上工業增加值同比增長5.4%。

其二，浙江全年出口和投資增速均高於經濟增速，2020年出口2兆5180億元、增長9.1%，佔大陸份額同比提高到14%，全社會固定資產投資增長5.4%；鐵路和軌道交通投資增長42.5%；社會消費品零售總額2兆6630億元，同比有所下降，但比大陸平均降幅少1.3個百分點。

其三，科技創新貫穿浙江全年經濟發展，形成73項自主可控進口替代成果；數位經濟逆勢增長，核心產業增加值同比增長13%；傳統產業改造提升2.0版全面實施；新增單項冠軍企業有33家；新增高新技術企業6449家、科技型中小企業1萬6032家。

其四，營商環境不斷優化，浙江企業開辦時間壓縮至1個工作日，實現一般企業投資項目審批「最多80天」。浙江全年為企業減負4800億元。政府一般性支出壓減571億元。　

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