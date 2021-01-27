5年滾石上山 天津經濟走出低谷

「5年來，全市地區生產總值年均增長3.8%、固定資產投資年均增長4.8%、城鄉居民人均可支配收入年均增長7%，全面建成高質量小康社會取得決定性成就。」正在此間舉行的2021年天津兩會上，天津市市長廖國勛用一串數字昭告天津經濟正走出低谷。

據中新社報導，天津是大陸四大直轄市之一。從上世紀末開始，這座毗鄰北京的直轄市，經濟增速一直在大陸保持領先地位，多年兩位數增長。

2015年，天津經濟發展出現轉折，隨後天津濱海新區開始擠出自己經濟總量中水分，自此天津的GDP總量開始大幅度地下調，經濟增速也一度成為關注熱點。

5年深潛，滾石上山，近5年來，京津冀協同發展深入推進，產業結構進一步優化，三大攻堅戰取得關鍵進展，改革開放不斷深化，生態宜居城市建設成效顯著，民生福祉持續改善。京津雙城格局加快形成；天津港集裝箱吞吐量年均增長5.4%，穩居全球集裝箱港口十強；綜合科技創新水平指數居大陸前列。

2020年天津全市地區生產總值增長1.5%，固定資產投資增長3%，城鄉居民人均可支配收入增長3.4%，一般公共收入1923億元人民幣，新增就業37.1萬人，實現了疫情防控和經濟社會發展雙勝利。

廖國勛說，5年來的成就，是在百年未有之大變局、經濟下行壓力加大的形勢下取得的，是在風險交織疊加、發展滾石爬坡的情況下取得的，是在產業轉型升級、環境持續優化的條件下取得的，是在保障民生福祉更加殷實、群眾獲得感不斷提升的前提下取得的。

作為少數赴津參會的港澳委員之一，天津市政協委員、鳳凰網CEO、鳳凰衛視COO劉爽一直在觀察京津冀協同發展的進程，他說，天津作為距離北京最近的大城市，也作為大陸北方重要的交通樞紐，在未來發展中存在很多機遇。如果能捕捉好北京的溢出效益，發揮好差異化發展的道路，天津未來的發展機會是非常多的，可以說潛力巨大。