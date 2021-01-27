深化合作 陸紐自貿協定升級

大陸與紐西蘭簽署自由貿易協定升級議定書，大陸外交部發言人趙立堅表示，中方願與紐方以此次自貿協定升級為契機，進一步增進互信、深化合作，推動中紐全面戰略夥伴關係不斷取得新的更大發展。

大陸商務部部長王文濤26日上午與紐西蘭貿易與出口增長部長奧康納分別代表兩國政府，通過視訊方式正式簽署中紐自由貿易協定升級議定書。紐總理阿德恩表示，中國是紐西蘭最重要的貿易夥伴之一，在新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟的背景下，中紐自貿協定升級的簽署具特殊的重要意義。

趙立堅下午在例行記者會上表示，中方對阿德恩總理的有關表態表示讚賞。他再強調以下三點：

大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）

第一，中紐自貿協定實施12年來，給兩國和兩國人民帶來巨大的、實實在在的利益。此次協定升級涉及貨物貿易、服務貿易、投資領域、規則領域等多個方面，實現了中紐自貿合作在區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）基礎上的提質增效，必將有助雙方進一步挖掘經貿合作潛力，深化各領域務實合作，推動疫情形勢下各自國家經濟復甦和發展。

第二，中紐自貿協定升級體現中紐雙方以實際行動支持多邊主義和自由貿易的堅定決心。中方願與紐西蘭及其他國家一道，始終支持經濟全球化，促進貿易和投資自由化便利化，著力推動規則、管理、標準等制度型開放，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，為世界經濟復甦提供更多動力，共同建設開放型世界經濟。

第三，中紐自貿協定升級是落實中紐兩國領導人重要共識、推動中紐關係在現有良好基礎上健康穩定向前發展的重要舉措。中方願與紐方共同努力，以此次自貿協定升級為契機，進一步增進互信、擴大共識、加強對話、深化合作，推動中紐全面戰略夥伴關係不斷取得新的更大發展。