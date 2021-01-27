台企響應留廈過年 祭真薪激勵

春節臨近，越來越多在廈門的台企以真金白銀鼓勵企業員工留下過年。廈門市台商協會會長吳家瑩26日在接受採訪時透露，目前廈門已有建霖、東亞、正新輪胎、福祥禮服等數百家台企響應留廈過年的倡議。

據中新社報導，隨著新冠肺炎疫情再起波瀾，大陸各地政府部門紛紛向計畫返鄉過年的外來務工人員發出留守當地、就地過年的倡議。

1月初，廈門市人力資源和社會保障局向該市企業及其員工分別發出「以愛為家·一起留廈」倡議書，倡導在廈務工人員非必要不離廈，就地過節，並鼓勵企業職工彈性休假。

廈門市台商協會等機構也於日前向在廈台胞發出留廈過年倡議，在廈台企積極行動起來，拿出真金白銀，對留廈過年的員工給予補貼。

廈門海滄台商投資區是在廈台企集聚之地。該區台港澳辦稱，據不完全統計，57家台企共計發放約5250萬元（人民幣，下同），用於春節大禮包、開工紅包、額外津貼、滿勤獎等方面補貼。

另一項統計數據顯示，今年新春海滄區的外來務工人員退租率創歷史新低。這折射出台企鼓勵員工留廈過年在海滄已產生明顯成效。

除了真「薪」留人，不少在廈台企還著力完善員工生活配套設施，為留廈員工過年營造舒心環境。

台企捷太格特轉向系統（廈門）有限公司人事總務部副部長葉秋紅說，該公司響應號召，通過通知公告等多途徑鼓勵員工留廈過年，並為留廈員工精心準備新春年貨大禮包，大禮包裡面有干貝、姬松茸、紅棗等南北乾貨及茶葉等；公司工會也將發放春節必備零食等。

與此同時，該公司著力為留廈過年員工營造溫馨之家，在節前緊急完善員工宿舍的家電傢具和文體活動設施等。該公司有1000多員工，經調查，約有七成員工計畫留廈過年。

因為節前訂單不斷，計畫春節不停工的廈門另一家台企松霖科技，春節假期也有一半以上員工選擇留廈過年。為了讓留廈員工過好春節，該公司為留廈員工準備了驚喜大禮包。

台企建霖集團總裁陳岱樺，今年也將留守廈門，與員工一起過年。該集團計畫為員工發放1000萬元補貼。

決定留在廈門過年的廈門市湖里區興隆社區台胞主任助理熊麒，正在籌劃為社區其他留廈過年的台胞營造節日氛圍。他說，他們社區有許多台胞響應號召留廈過年，他自己也約了幾個朋友過年在廈會面。